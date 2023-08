Deux membres de la marine américaine soupçonnés d'avoir espionné pour la Chine

Les deux individus ont été interpellés et inculpés. Le premier a été arrêté mercredi 2 août sur son lieu de travail, à savoir la base navale de San Diego, où se déroule l'intrigue des films "Top Gun". Machiniste sur le navire d'assaut U.S.S. Essex, il est soupçonné d'avoir fait fuiter, en l'échange de plusieurs milliers de dollars, des informations concernant le fonctionnement, la sécurité et l'armement de ce vaisseau amphibie. Le deuxième marin concerné, Wenheng Zhao, travaillait sur la base navale du comté de Ventura, au nord de Los Angeles. Âgé de 26 ans, il aurait fait parvenir à un infiltré chinois des éléments sensibles sur un exercice de grande ampleur dans la région Asie-Pacifique et les schémas électriques et les plans d'un système radar installé sur une base de l'île d'Okinawa, au Japon. Là encore, en l'échange de sommes d'argent rondelettes.