États-Unis : dévoré par les poux et décharné, un détenu retrouvé mort

Il a succombé à de "graves négligences". Un détenu schizophrène est mort dans une prison du sud des États-Unis, selon un rapport d'autopsie rendu public lundi 22 mai. Lashawn Thompson, un sans-abri afro-américain de 35 ans, avait été placé en détention en juin dernier par le shérif du comté de Fulton, qui englobe Atlanta, après avoir craché sur un agent.

Le 13 septembre, Lashawn Thompson avait été retrouvé mort, décharné, extrêmement sale et le corps infesté d'insectes dans une cellule de l'aile psychiatrique de la prison locale. Une autopsie officielle avait jugé que les causes de la mort étaient "indéterminées" sur fond de "troubles schizophréniques et bipolaires". Grâce à des fonds payés par le joueur de football Colin Kaepernick, très impliqué dans le mouvement Black Lives Matter de lutte contre le racisme et les violences policières, sa famille avait mandaté un médecin légiste indépendant pour en savoir plus.