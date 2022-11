Trump candidat pour 2024 ? "La date de son annonce n'est pas choisie au hasard"

Cette annonce a-t-elle du plomb dans l'aile après les résultats mitigés des conservateurs ?

Marie-Cécile Naves : Ce sera peut-être sa candidature ou ce n'est peut-être pas ça, on n'est certain de rien. Trump va prendre la parole pour restaurer son image qui est affaiblie, parce qu'un nombre croissant de leaders du parti républicain le mettent en cause. Il est critiqué pour des raisons objectives, à savoir que beaucoup de candidats qu'il a soutenus, notamment chez ceux qui ont mis en doute l'élection de Biden, ont été battus. La dernière en date, Kari Lake, qui a échoué lundi à s'emparer du siège de gouverneure de l'Arizona, est un nouveau revers très remarqué. Du coup, c'est difficile de savoir ce que Trump va faire. Une chose est sûre, s'il a invité la presse, c'est qu'il va annoncer quelque chose. Et le faire de façon à renverser le récit pour le tourner à son avantage. Il n'y a donc pas de mea culpa à prévoir, mais plutôt un message agressif qui pourrait être un peu sur le mode : "Le parti est contre moi, c'est donc bien que j'ai raison". D'autant qu'une partie de l'électorat conservateur s'est déjà tourné vers un autre possible prétendant à la Maison Blanche et résident de Floride : son gouverneur Ron DeSantis.