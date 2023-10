Donald Trump assistera à son premier procès : ce qui est reproché à l'ancien président américain

Le procès qui s'ouvre à New York a brusquement pris un enjeu considérable la semaine dernière, lorsque le juge Arthur Engoron, qui le préside, a estimé que des "fraudes répétées" étaient établies, et que le parquet général de l'État de New York avait d'ores et déjà démontré que Donald Trump et l'état-major de son groupe avaient "surévalué" leurs actifs entre 812 millions et 2,2 milliards de dollars de 2014 à 2021.

En conséquence, ce juge a ordonné le retrait des licences commerciales pour l'État de New York à Donald Trump et à deux de ses enfants, Eric Trump et Donald Trump Jr, vice-présidents exécutifs de la Trump Organization, ainsi que la confiscation des sociétés visées par la plainte, pour qu'elles soient confiées à des liquidateurs. Si elles étaient appliquées, ces sanctions porteraient "un coup majeur à la capacité de Donald Trump de faire des affaires dans l'État de New York", estime Will Thomas, professeur en droit des affaires à l'université du Michigan. Il perdrait alors le contrôle sur plusieurs étendards de son groupe, comme la Trump Tower, sur la 5ᵉ avenue de Manhattan.