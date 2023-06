États-Unis : ces ténors républicains qui critiquent Donald Trump après son inculpation historique

Donald Trump lâché par les siens. Plusieurs ténors du parti républicain américain ont critiqué dimanche l'ancien président Donald Trump, après son inculpation fédérale historique à Miami cette semaine. Parmi eux : des candidats à l'élection présidentielle de 2024, également convoitée par le milliardaire.

"Je ne peux pas défendre" ce qui lui est reproché, a ainsi déclaré sur la chaîne NBC Mike Pence, qui a été son vice-président et désormais en campagne pour la primaire républicaine. "Je pense qu'il devrait abandonner" la course à la Maison-Blanche, a même déclaré l'ex-gouverneur de l'Arkansas et candidat à la primaire républicaine Asa Hutchinson sur ABC, estimant les allégations "sérieuses et disqualifiantes".