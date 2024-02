États-Unis : Donald Trump condamné à 355 millions de dollars d'amende pour fraudes

L'ancien président américain a été condamné ce vendredi à payer 355 millions de dollars dans un procès pour des fraudes financières. Cette décision sans précédent s'accompagne d'une interdiction de gérer des entreprises dans l'État de New York pendant trois ans. "Une injustice manifeste" selon une avocate de Donald Trump, qui annonce faire appel.

Donald Trump a été condamné vendredi à New York à 354,86 millions de dollars d'amende pour une série de fraudes financières au sein de son empire immobilier, la Trump Organization. Dans un document judiciaire de 92 pages, le juge de la Cour suprême de l'État de New York l'a aussi privé de la gestion de "toute entreprise ou entité juridique à New York pour une période de trois ans".

Réagissant à cette lourde condamnation, une avocate de Donald Trump fustige "une injustice manifeste". Alina Habba a dénoncé sur le réseau social X une "persécution incessante" de son client, et annoncé que le milliardaire républicain ferait appel de cette décision.

Cette décision sans précédent porte un coup au patrimoine de Donald Trump ambitionne d'être réélu en novembre, face au président démocrate Joe Biden. La procureure générale de cet Etat, élue du Parti démocrate, avait porté plainte contre lui en octobre 2022 et l'avait conduit, avec ses deux fils adultes Donald Jr et Eric Trump et leur groupe familial, à un procès civil pour fraudes, d'octobre à janvier.

Trump père et fils ont comparu lors de ce procès fleuve, souvent dans un climat politique ultra tendu, et étaient accusés d'avoir énormément gonflé la valeur des actifs de leur empire familial Trump Organization.