Donald Trump condamné à verser plus de 83 millions de dollars pour avoir diffamé une autrice

Donald Trump a été condamné ce vendredi pour diffamation, sur fond d'accusations de viol dans les années 1990. L'ancien président américain devra payer la coquette somme de 83,3 millions de dollars. Le candidat à la primaire des Républicains a promis de faire appel.

Donald Trump est fixé. L'ancien président américain a été condamné ce vendredi à payer 83,3 millions de dollars à l'écrivaine Elizabeth Jean Carroll pour l'avoir diffamée, sur fond d'accusations de viol dans les années 1990, indiquent les médias outre-Atlantique.

Le montant se décompose en trois parties : 65 millions de dollars de dommages et intérêts, 11 millions de dollars de réparation pour atteinte à la réputation et 7,3 millions de compensation financière. Fustigeant une condamnation "ridicule", Donald Trump, 77 ans, a promis de faire appel.

L'écrivaine demandait au moins 24 millions

L'écrivaine, qui demandait au moins 24 millions de dollars de dédommagements pour préjudice moral et professionnel, selon des médias américains, avait accusé Donald Trump de viol en 1996 dans une cabine d'essayage d'un grand magasin new-yorkais. Sur la foi d'une autre plainte au civil en 2022 pour viol et diffamation, elle l'avait déjà fait reconnaître responsable en mai dernier au civil d'agression sexuelle il y a 28 ans et de propos diffamatoires tenus en 2022. Donald Trump, mieux placé que jamais pour affronter Joe Biden lors de l'élection de novembre, avait été alors condamné à verser cinq millions de dollars de réparation.

Ce second procès, uniquement pour diffamation, découlait d'une première plainte civile en 2019. Durant le procès, le tempétueux homme d'affaires s'est soudainement levé de sa chaise et a bondi hors de la salle d'audience, selon un journaliste de l'AFP. Donald Trump est resté toutefois dans l'enceinte du palais de justice avant de revenir dans le prétoire. L'avocate d'Elizabeth Jean Carroll, Roberta Kaplan, venait de dire que l'ancien président des États-Unis avait "continué durant tout le procès à diffamer" sa cliente.

Mercredi soir encore, Donald Trump a lancé sur Truth Social 37 attaques contre l'écrivain qu'il a continué de dénigrer et d'insulter en la traitant de "tarée", à l'"histoire bidon", qu'il n'a "jamais vue de (sa) vie". "Elle est malade", avait-il répété durant la procédure. En comptant cette affaire, Donald Trump est visé cette année par six procès pénaux ou civils.