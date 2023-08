États-Unis : Donald Trump débouté de son action en diffamation contre une femme qui l'accuse de viol

Donald Trump débouté. Un juge fédéral de New York a rejeté lundi une action en justice de l'ex-président américain, qui s'estime diffamé par une ancienne chroniqueuse de presse l'accusant depuis des années de l'avoir violée en 1996.

Le milliardaire de 77 ans, qui espère reconquérir la Maison Blanche en 2024, avait été jugé responsable le 9 mai par le jury d'un tribunal civil de New York de l'"agression sexuelle" - et non du "viol" - il y a plus de 27 ans de l'auteure E. Jean Carroll, à qui il doit verser cinq millions de dollars de dommages-intérêts.