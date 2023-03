États-Unis : inculpé, Donald Trump dénonce une "chasse aux sorcières" et clame son innocence

Extrêmement combattif, le milliardaire new-yorkais a assuré que cette "chasse aux sorcières" se retournerait "violemment" contre le président démocrate Joe Biden. "C'est une persécution politique et une ingérence dans une élection comme jamais vu dans l'Histoire", a assuré l'ancien locataire de la Maison Blanche.

L'ex-président américain a, en outre, accusé les démocrates de la "gauche radicale" d'être les "ennemis des hommes et des femmes qui travaillent dur dans ce pays". "Notre mouvement et notre parti - uni et fort - vont d'abord vaincre Alvin Bragg (le procureur progressiste de New York, NDLR), puis Joe Biden, et nous allons chasser tous ces démocrates véreux du pouvoir."