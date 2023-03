Donald Trump "arrêté" ce mardi ? Stormy Daniels, l'affaire qui menace l'ancien président américain

Donald Trump va-t-il être rattrapé par son passé ? Samedi, l'ex-président américain a appelé ses partisans à manifester après avoir indiqué qu'il allait être arrêté mardi 21 mars. "Le candidat du parti républicain" à la primaire pour la présidentielle de 2024 "et ancien président des États-Unis d'Amérique va être arrêté mardi de la semaine prochaine", a lancé Donald Trump sur son réseau social Truth Social en lettres majuscules, comme il en est coutumier. En cause, l'affaire Stormy Daniels, qui pourrait bien valoir une inculpation à Donald Trump, du jamais-vu pour un ancien président américain.

Tout remonte à 2018. À cette période, Donald Trump entame sa deuxième année à la Maison Blanche. Stormy Daniels, Stephanie Clifford de son vrai nom, ancienne actrice pornographique, affirme alors avoir eu une relation sexuelle avec Donald Trump en 2006, alors qu'il était marié à son épouse Melania et venait d'avoir son dernier enfant. "Les 90 secondes les plus horribles de (sa) vie", racontera-t-elle quelques années plus tard, soulignant qu'elle n'avait pas été "physiquement menacée."

"C'est peut-être la relation sexuelle la moins impressionnante que j'aie jamais eue, mais il n'était clairement pas de cet avis", martèlera-t-elle dans un livre publié en 2018. Si elle avait "une baguette magique" et pouvait revenir en arrière, "je le ferais absolument", lance désormais celle qui était âgée de 27 ans au moment des faits.