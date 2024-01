Donald Trump prédit le "chaos" si la justice américaine rejette sa demande d'immunité pénale

Donald Trump s'est rendu à une audience à la Cour d'appel fédérale de Washington, ce mardi 9 janvier. Il souhaite obtenir une immunité pénale en vue de ses divers procès, dont le premier doit débuter le 4 mars prochain. Suite à l'audience, il a prédit "le chaos dans le pays" si cette immunité lui est refusée.

Des menaces en l'air ? Quelques jours après la date anniversaire de l'assaut du Capitole, survenu à Washington le 6 janvier 2021, Donald Trump n'a pas mâché ses mots en sortant d'une audience à la Cour d'appel fédérale de Washington. Alors qu'il souhaite obtenir, en tant qu'ex-président, une immunité pénale, il a prédit "le chaos dans le pays" si elle lui était refusée.

Reporter les prochaines échéances judiciaires

"Je pense que c'est très injuste qu'un adversaire politique soit poursuivi par le ministère de la Justice, par le ministère de la Justice de Biden. Ils perdent dans tous les sondages (...) Ils pensent que c'est ainsi qu'ils vont essayer de gagner et que ce n'est pas ainsi que les choses se passeront. Ce sera le chaos dans le pays. C'est une très mauvaise chose", a-t-il déclaré lors d'une prise de parole après l'audience sur sa demande d'immunité pénale.

Le grand favori des primaires républicaines pour l'élection présidentielle de novembre, qui débutent le 15 janvier dans l'État d'Iowa, cherche par ses multiples recours à repousser ses divers procès au pénal le plus tard possible, et en tout cas après le scrutin. Mais les trois juges de la Cour d'appel de Washington ont exprimé leur scepticisme face à cette demande d'immunité, visant à faire annuler les poursuites contre Donald Trump pour tentative d'inverser illégalement les résultats de l'élection de 2020.

La juge Tanya Chutkan, qui présidera les débats à ce procès prévu à partir du 4 mars, a rejeté une première fois, en décembre, sa requête en immunité, considérant qu'aucun texte ne protégeait un ex-président contre des poursuites pénales. "Permettre qu'un président soit poursuivi pour ses actes officiels ouvrirait une boîte de Pandore dont ce pays pourrait ne jamais se remettre", a plaidé ce mardi l'avocat de Donald Trump, John Sauer.