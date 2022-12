États-Unis : Donald Trump vivement critiqué après son appel à abandonner la Constitution

"Attaquer la Constitution et tout ce qu'elle représente est un anathème pour l'âme de notre pays et il faut le condamner. On ne peut pas n'aimer l'Amérique que lorsqu'on gagne", a-t-il ajouté. Ce dimanche 4 décembre, des élus des deux partis se sont offusqués des propos de l'ancien président, qui a par ailleurs récemment annoncé qu'il comptait se présenter à l'élection présidentielle de 2024.

"La semaine dernière, il dînait avec des antisémites. Maintenant, il appelle à mettre fin à la démocratie constitutionnelle en Amérique", a tweeté le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, à propos d'un dîner dans la résidence de Floride de Donald Trump. Un diner auquel a participé Nick Fuentes, un suprémaciste blanc et négationniste notoire.