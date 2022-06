Droit à l'avortement révoqué : comment expliquer la volte-face historique de la Cour suprême des États-Unis ?

En effet, les neuf juges de la Cour suprême, la plus haute juridiction des États-Unis, sont chargés de vérifier la constitutionnalité des lois et doivent arbitrer les conflits les plus sensibles de la société américaine. Leur nomination à vie, initiée par le président des États-Unis, est donc très politique. Leur profil est scruté de près et révèle les positionnements défendus par une administration.

Or, durant son mandat, Donald Trump a eu la possibilité de nommer trois juges. À la mort du très conservateur juge Antonin Scalia en 2016, le 45e président des États-Unis a nommé le conservateur Neil Gorsuch. Fin juillet 2018, le juge Anthony Kennedy décide de se retirer. Conservateur, cela ne l'avait pas empêché de voter occasionnellement avec les juges progressistes.

Il est remplacé par Brett Kavanaugh, considéré comme plus conservateur que son prédécesseur. Sa nomination, fragilisée par le témoignage d'une universitaire qui l'accusait d'agression sexuelle, se fait malgré la contestation. Enfin, en 2020, Donald Trump choisie la conservatrice Amy Coney Barrett, provoquant à nouveau la colère et l'inquiétude à travers les États-Unis. En effet, elle est nommée quelques semaines avant la fin du mandat de Donald Trump suite au décès de la juge progressite Ruth Bader Ginsburg, qui avait, elle, été une ardente défenseuse du droit à l'avortement.