États-Unis : une docteure qui a aidé une fillette de dix ans à avorter est menacée de poursuites judiciaires

Les autorités de l'Indiana ont annoncé, ce jeudi 14 juillet, qu’ils enquêtaient sur une gynécologue qui a aidé une fillette de dix ans à avorter après un viol. En effet, une docteure de l’État de l’Indiana, Caitlin Bernard a rapporté, le 27 juin dernier, qu’elle avait reçu un appel d’un confrère de l’Ohio lui demandant d’aider une petite fille de 10 ans, enceinte depuis six semaines et trois jours.

Dans cet État du Nord, voisin de l'Indiana, la décision de la Cour suprême, le 24 juin, de ne plus garantir le droit à interrompre une grossesse, a immédiatement permis l'entrée en vigueur d'une loi interdisant d'avorter après six semaines de grossesse. Or la fillette, violée en mai par un homme qui a été arrêté mardi, avait dépassé ce terme. L'enfant a donc dû se rendre dans l'Indiana, qui n'a pas encore légiféré sur la question, pour pouvoir être prise en charge et avorter.