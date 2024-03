Attention à cette fausse vidéo montrant une explosion sur le pont de Baltimore

Un pont du port de Baltimore s’est effondré après avoir été percuté par un porte-conteneur. Une vidéo qui circule est trompeuse puisqu’elle montre une explosion… d’un pont en Crimée.

Les dégâts après l’effondrement d’un pont à Baltimore, percuté par un navire sortant du port, sont impressionnants. Et les images, extraites d’une caméra de vidéosurveillance, ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux, comme ici diffusées par l’agence de presse BNO News.

Une vidéo de 2022 en Crimée

Sur ces mêmes réseaux sociaux, un autre angle de vue montrerait non pas un accident provoqué par un cargo, mais une importante explosion qui aurait déclenché l’effondrement du pont. Une explosion que l’on ne distingue pas, pourtant, sur la vidéo originale. Rien de plus logique puisque les publications qui partagent cet extrait sont trompeuses.

Cette vidéo ne montre pas le pont de Baltimore qui s'effondre le 26 mars 2024 - DR

Elles montrent en réalité l’explosion d’un pont de Crimée, en Ukraine, qui s’est produite il y a un an et demi. Le pont de Kertch, situé dans la péninsule ukrainienne et construit après l’annexion illégale des Russes en 2014, a été visé à deux reprises depuis février 2022 et l’invasion totale de l’Ukraine. Une première fois le 8 octobre 2022, une seconde dans le 17 juillet 2023. Les images, présentées à tort comme celles du pont de Baltimore, retracent la première explosion. Il est possible de la distinguer nettement sur ces images récupérées à l’époque par TF1.

"L’effondrement du Francis Scott Key Bridge ne date que de quelques heures et il y a déjà sur X des 'fausses' vidéos qui ont été vues des centaines de milliers de fois. Sous l’impulsion de Musk, ce réseau est principalement devenu un outil de désinformation et de propagande", constate à juste titre le journaliste William Reymond.

Par ailleurs, des comptes de désinformation, comme celui de Silvano Trotta, prêtent déjà une intention de nuire au cargo ayant percuté le pont, alors même que les recherches se poursuivent et que l’enquête sur la catastrophe n’a pas démarré. Pour l'heure, les raisons pour lesquelles ce porte-conteneur marchand a heurté la structure sont inconnues.

