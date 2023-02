États-Unis : Joe Biden a "l'intention" d'être candidat en 2024

Son épouse Jill Biden avait confirmé, plus tôt dans la journée, à l'agence Associated Press qu'il ne restait plus qu'à décider du lieu et de la date d'une annonce d'entrée en campagne. "Il dit qu'il n'a pas fini. Il n'a pas fini ce qu'il avait commencé. Et c'est ce qui est important", a indiqué la Première dame des États-Unis depuis Nairobi, deuxième et dernière étape de son voyage en Afrique.