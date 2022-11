États-Unis : Joe Biden a "l'intention" de briguer un second mandat

Déjà il y a quelques semaines, le président américain avait affirmé qu'il avait l'intention de se présenter pour un nouveau mandat en 2024, sans avoir toutefois pris une décision formelle. "Mon intention (est) de me présenter de nouveau et nous avons le temps de prendre cette décision", avait indiqué Joe Biden sur la chaîne MSNBC. Et d'ajouter après avoir été questionné sur l'avis de sa femme, Jill Biden : "Ma femme pense que nous sommes en train de faire quelque chose de très important et que je ne devrais pas m’en détourner."

L'officialisation d'une candidature de Joe Biden à sa succession devrait sans aucun doute faire couler beaucoup d'encre aux États-Unis. Et pour cause, le président américain va avoir 80 ans ce vendredi et est déjà le président américain le plus vieux élu à cette fonction. À cela s'ajoutent ses gaffes verbales ainsi que son état de santé qui sont surveillés de très près ces derniers mois. De plus, même si les élections de mi-mandat n'ont pas été aussi difficiles qu'imaginées pour lui, sa potentielle candidature pour 2024 a bien du mal à enchanter l'opinion publique mais également son camp démocrate.