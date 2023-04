États-Unis : Joe Biden serait sur le point d'annoncer sa candidature pour 2024

Le temps est venu pour lui d'entrer en campagne. Alors qu'il répète sans cesse son intention de briguer un second mandat à la Maison Blanche, le président américain, Joe Biden, devrait enfin annoncer sa candidature à une réélection en 2024. Celui qui aura 86 ans en 2028 s'il est réélu devrait se lancer dans la course présidentielle, la semaine prochaine, avec la publication d'une vidéo, rapportent plusieurs médias, le Washington Post et CNN notamment, citant des sources anonymes.

Le Washington Post a ainsi avancé la date du mardi 25 avril, qui coïncide avec celle de son annonce de 2019, quand il avait rejoint la course pour battre le président sortant, Donald Trump. À l'époque, Joe Biden s'était déjà déclaré par vidéo. Vu par beaucoup au départ comme un has been, sorti du monde politique depuis la fin de son mandat de vice-président de Barack Obama, l'ancien sénateur du Delaware avait remporté l'investiture démocrate avant de s'installer dans le Bureau ovale.