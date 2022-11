Elections américaines 2022 : quand connaîtra-t-on les résultats ?

Des Midterms cruciales pour l'avenir des Etats-Unis. Les Américains sont appelés aux urnes mardi pour renouveler l'ensemble de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Toute une série de postes d'élus locaux majeurs sont aussi en jeu. Reste à savoir quand les résultats seront connus : outre le fait que le pays est traversé par six fuseaux horaires, chaque Etat dispose de sa méthode de calcul et de ses horaires d'ouverture et de fermeture pour les bureaux de vote. Sans parler des votes par anticipation, qui ont battu des records cette année, et des éventuels recours à prévoir…

Seule certitude : la première vague de décompte des voix est attendue sur la côte Est vers 20 heures (soit vers 05h du matin, le mercredi 9 novembre). Une première indication de l'éventuel succès républicain pourrait être l'issue des duels au coude-à-coude – comme le 7e district du Congrès de Virginie – et s'ils se révèlent être des déroutes démocrates.