Élections américaines 2024 : le candidat Donald Trump obsédé par le "danger intérieur"

Les diatribes de campagne du candidat Donald Trump se concentrent contre ses opposants, la presse, et les agents publics qui lui seraient hostiles. Le programme qui s'esquisse promet une véritable mise au pas de l'opposition, et un contrôle accru de l'ensemble des pouvoirs par la Maison-Blanche. De nombreux commentateurs américains dénoncent un discours de "dictateur", et redoutent un "virage autoritaire" en cas de victoire de l'ancien président en 2024.

Il désignait récemment ses adversaires politiques comme des "vermines", qu'il faut "extirper". Le vocabulaire de campagne du candidat Donald Trump est de plus en plus radical, et semble se recentrer avant tout contre les menaces domestiques, et ses propres ennemis à l'intérieur des États-Unis. Cette rhétorique inquiète de nombreux commentateurs outre-atlantique, qui établissent des parallèles avec les régimes autoritaires, et craignent qu'un éventuel retour de l'ancien président à la Maison-Blanche ne signe un virage dictatorial.

Si le goût de Donald Trump pour les rodomontades est connu, et qu'elles ne sont pas toujours suivies d'effet, elles paraissent admises au premier degré par ses partisans, et sont fortement applaudies. Alors même que son discours se durcit, de meeting en meeting. Et le programme du candidat Trump pour 2024, qui commence à perler, n'est pas fait pour rassurer.

Il y a un chemin dégagé vers la dictature aux États-Unis, et il devient plus court chaque jour Robert Kagan

Les discours de campagne de Donald Trump prennent de plus en plus des accents de revanche, voire de vengeance. Celle qu'il prendrait lui-même contre Joe Biden, dont il n'a cessé de marteler qu'il avait volé les élections de 2020, et celle qu'il promet à ses électeurs. "En 2016, j'avais déclaré que j'étais votre voix", a-t-il lancé à ses partisans lors de son premier meeting électoral à Waco (Texas), le mois dernier. "Aujourd'hui, j'ajoute : je suis votre guerrier. Je suis votre justice. Et pour ceux qui ont été trompés et trahis, je suis votre récompense".

Le politologue Robert Kagan, ancien chef de file des néo-conservateurs, a récemment publié une longue tribune dans les colonnes du Washington Post, où il prévient d'un glissement autoritaire de Donald Trump. "Il y a un chemin dégagé vers la dictature aux États-Unis, et il devient plus court chaque jour", estime-t-il notamment, une thèse abondamment reprise depuis, et commentée dans la presse américaine. Kagan met en garde ceux qui pensent qu'une présidence Trump a déjà été vécue, et est finalement sans grand effet sur leur existence : la version 2024 sera beaucoup plus radicale, selon lui.

Au cours d'un gala républicain ce weekend à New York, l'ancien président américain s'est amusé avec l'idée que son programme commence à ressembler à celui d'un dictateur. "Je veux être un dictateur pendant seulement une journée", a-t-il déclaré, "vous savez pourquoi je veux être un dictateur ? Parce que je veux un mur, et que je veux forer, forer, forer". Allusion au mur promis à la frontière mexicaine, et à la reprise de forages pétroliers sur le sol américain.

La menace de forces extérieures est bien moins sinistre, dangereuse et grave que le danger de l'intérieur Donald Trump

"La menace de forces extérieures est bien moins sinistre, dangereuse et grave que le danger de l'intérieur", a lancé Donald Trump lors d'un discours le 11 novembre dernier. Dans le même élan qui l'a vu qualifier ses opposants de "vermines" à "extirper". On est au-delà de sa promesse de campagne de 2016 "d'assécher le marécage" que serait Washington, avec un vocabulaire déshumanisant dont plusieurs historiens ont souligné qu'il rappelait la rhétorique nazie.

Cette fois, Trump envisage d'utiliser directement le département de la Justice pour poursuivre ses adversaires, ou de détourner l'esprit de la loi anti-insurrection, pour envoyer l'armée contre des manifestants. Selon son conseiller sur l'Immigration, il pourrait également s'appuyer sur cette loi d'exception pour envoyer les soldats à la frontière mexicaine, en lieu et place des gardes-frontières. Au cours d'un meeting dans l'Iowa, le candidat Trump a même suggéré son intention d'envoyer des troupes dans les villes gérées par des démocrates, pour y faire respecter l'ordre public, sans consultation des élus locaux. "Vous êtes supposé ne pas être impliqué là-dedans, vous devez attendre que le gouverneur ou le maire vous appelle... La prochaine fois, je n'attendrai pas", a-t-il martelé.

Des nominations idéologiques

C'est un des nombreux signes d'un programme encore secret, mais dont plusieurs sources préviennent qu'il augmenterait au maximum les pouvoirs présidentiels sur les institutions. Quitte à effectuer ce qui ressemblerait beaucoup à des purges. Donald Trump souhaiterait en effet mettre fin aux règles de la fonction publique qui protègent les travailleurs fédéraux. Des milliers d'entre eux pourraient ainsi être remplacés par des agents de son camp, pour lui donner le contrôle direct sur l'ensemble de l'appareil fédéral. Un projet qu'il caressait déjà à la fin de son premier mandat. À tous les niveaux de l'administration, une nouvelle présidence Trump installerait des responsables idéologiquement proches de lui, rejetant même les candidats des réseaux conservateurs traditionnels, selon le New York Times.

L'ancien président survole (de très haut) les primaires républicaines, et devrait, sauf coup de théâtre, être désigné comme le candidat du camp conservateur en juillet 2024. Quatre mois, plus tard, lors du scrutin présidentiel de novembre, ses chances de revanche contre Joe Biden seront réelles, de récents sondages le donnant même devant l'actuel locataire de la Maison-Blanche dans plusieurs États-clés.