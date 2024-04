"La tradition doit se poursuivre sans interruption" : Joe Biden dévoile sa déclaration d'impôts

Dans un communiqué de la Maison Blanche, ce lundi 15 avril, le président américain Joe Biden et la Première dame, Jill Biden, ont dévoilé leur déclaration d'impôts pour l'année 2023. Un acte de transparence, alors que son prédécesseur Donald Trump avait abandonné cette tradition.

En pleine campagne présidentielle aux Etats-Unis, Joe Biden joue la carte de la transparence. Le président américain a rendu publique lundi 15 avril sa déclaration d'impôts. Une tradition américaine qui avait été temporairement interrompue sous son prédécesseur à la Maison Blanche, le milliardaire Donald Trump.

Cette coutume annuelle, non obligatoire, est censée entretenir la confiance des citoyens envers leurs dirigeants politiques. D'autres personnalités politiques s'y livrent ainsi que des candidats à des élections locales comme nationales.

Des revenus en augmentation

Selon leur déclaration, les époux Biden ont perçu 619.976 dollars en 2023, dont la majeure partie provient du salaire de 400.000 dollars du président et de la rémunération de 85.985 dollars de sa femme, Jill Biden, pour son poste d'enseignante en Virginie, près de Washington. Leurs revenus sont en hausse par rapport aux années précédentes : près de 580.000 dollars en 2022 et environ 610.000 en 2021. Le couple a dû payer 146.629 dollars d’impôt fédéral pour 2023. Le président et la Première dame ont également déclaré des dons à hauteur de 20.477 dollars à 17 œuvres caritatives différentes.

"Le président Biden estime que tous les locataires du Bureau ovale doivent être ouverts et honnêtes envers le peuple américain", a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué. "La longue tradition de publication annuelle des déclarations d'impôts des présidents doit se poursuivre sans interruption", a-t-elle ajouté, référence à peine voilée à l'ère Trump.

Trump, encore à contre-courant de ses prédécesseurs

Car cette année, la publication de la déclaration du couple Biden survient à quelques mois du scrutin présidentiel de novembre qui oppose l'actuel président démocrate au républicain Donald Trump. Célèbre homme d'affaires et des médias avant de devenir l'idole de la droite américaine, Donald Trump avait choisi de ne pas suivre la tradition de transparence maintenue par les autres présidents, démocrates comme républicains. En tant que candidat puis en tant que président entre 2017 et 2021, il avait refusé de rendre publique sa déclaration d'impôts.

Mais plusieurs de ses déclarations ont finalement été publiées à l'issue d'une bataille menée par les démocrates au Congrès. Et il est apparu que, pendant plusieurs années, Donald Trump n'avait pratiquement pas payé d'impôt sur le revenu, en raison de ses pertes commerciales.