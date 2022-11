États-Unis : quel poids la question du droit à l'IVG pourrait-il avoir sur les résultats des midterms ?

Dès l'annonce de la décision du Congrès en juin, la protection du droit à l'avortement a d'ailleurs été un motif de mobilisation de la part des démocrates, le président Joe Biden en premier lieu. "Les électeurs doivent faire entendre leur voix", avait appelé le chef de l'État américain dans une allocution en réaction au renversement de l'arrêt Roe. Wade.

Dans la foulée, le début de la campagne des démocrates a été fortement axée sur le droit à l'avortement, conforté dans ce choix par le soutien de la population américaine à l'accès à l'IVG (sondage précis). Un choix payant à première vue puisqu'un référendum, organisé début août dans le très conservateur État du Kansas, a vu les électeurs massivement rejeter un amendement constitutionnel hostile à l'IVG.

Mais à une semaine de l'élection, les enquêtes d'opinion montrent toutefois que l'avortement n'est plus la priorité des Américains, majoritairement inquiets par la flambée des prix provoquée par l'inflation galopante au niveau mondial. Selon un sondage de Pewresearch mené du 10 au 16 octobre, 79% des personnes interrogées disaient que la question économique serait déterminante dans leur choix de vote. Un résultat qui se retrouve également dans un sondage réalisé pour le New York Times. Celui-ci montrait que l'économie restait un enjeu politique des prochaines élections beaucoup plus important que le sujet de l'avortement.