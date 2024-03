VIDÉO - "Super Tuesday" : ce qu'il faut retenir de la journée électorale

Donald Trump est quasiment assuré d'un match retour avec Joe Biden après sa victoire triomphale lors des primaires du "Super Tuesday". L'ancien président a obtenu la majorité des délégués face à sa rivale, Nikki Haley. Côté démocrate, Joe Biden, en l'absence de rival, sort sans surprise gagnant des scrutins de son camp.

Un "Super Tuesday" aux airs de triomphe pour Donald Trump. Le milliardaire a raflé mardi la plupart des États en jeu dans cette grande journée électorale, confortant son pari de remporter l'investiture républicaine face à sa rivale Nikki Haley. Voici ce qu'il faut retenir de cette soirée.

Donald Trump réussi son pari

Donald Trump a été acclamé mardi soir dans sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago en Floride. Et pour cause : l'ancien président est le grand gagnant de la soirée. Selon un premier bilan du New York Times, il dispose désormais de 751 délégués contre 62 pour Nikki Haley. Pour remporter officiellement la course à l'investiture du parti, il faut arriver à 1215. "Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le Super Tuesday", a lancé le républicain, se réjouissant de sa victoire. "C'est un exploit. On me dit, les experts et les autres, qu'il n'y a jamais rien eu de tel, qu'il n'y a jamais rien eu de plus décisif", ajoute-t-il

Nikki Haley remporte un seul État

Nikki Haley restera-t-elle dans la course après ses mauvais résultats ? Si la quinquagénaire a privé Donald Trump d'un grand chelem en remportant le Vermont, un État peu peuplé frontalier du Canada, elle sort vaincue du "Super Tuesday". La candidate ne s'est pas exprimée mardi soir, alimentant les spéculations sur son avenir. Dans un communiqué, son équipe de campagne a toutefois estimé qu'il existait encore "un grand nombre d'électeurs républicains exprimant de profondes inquiétudes vis-à-vis de Donald Trump".

Joe Biden remporte sans surprise les États en jeu

Côté démocrate, le président Joe Biden, 81 ans, brigue un second mandat et ne fait face à aucune opposition sérieuse. Seuls deux candidats ont osé le défier. Il a sans surprise remporté mardi tous les États en jeu pour son parti. Déjà lancé, vers son duel attendu avec Donald Trump, Joe Biden a assuré que son rival était "déterminé à détruire notre démocratie", l'accusant d'être "focalisé sur sa propre revanche et sa vengeance, pas sur le peuple américain".