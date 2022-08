États-Unis : elle met en scène son divorce sur TikTok, son ex-mari la tue

Après avoir fréquenté Ahmad pendant cinq ans, majoritairement à distance, Sania l'avait épousé en juin 2021. "Ils ont eu un fabuleux mariage pakistanais", se souvient un ami d'enfance dans le BBC News. "Mais le mariage a été construit sur une base de mensonges et de manipulation." Ses proches affirment par ailleurs que son ex-mari avait des problèmes de santé mentale depuis longtemps. Ces derniers auraient atteint leur paroxysme en décembre dernier lorsque, selon son ami, Ahmad a fait une énorme crise. Sania lui aurait alors confié ne pas se sentir en sécurité.

Face à cette situation, la jeune femme commence à s'épancher sur son mariage malheureux. Mais elle ne sait pas quoi faire. En mai dernier, elle explique à une de ses amies que "le divorce est considéré comme honteux dans sa communauté et qu’elle se sent extrêmement seule". Mais avec le soutien de ses amis, Sania demande le divorce et obtient une audience en août pour finaliser la séparation. Elle demande également une ordonnance restrictive et change les serrures de ses portes.