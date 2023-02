Elle veut évincer Trump avant la présidentielle 2024 : qui est Nikki Haley, la nouvelle candidate républicaine ?

L'ancienne parlementaire de 51 ans a toutefois pris soin de prendre ses distances avec l'ex-chef d'État, rattrapé depuis plusieurs mois par de multiples affaires. Lors des débats en 2018 autour de la nomination du juge conservateur Brett Kavanaugh à la Cour suprême, accusé d'agression sexuelle, elle a, par exemple, appelé à écouter ses victimes présumées. Une position à rebours d'une grande partie de son camp. Depuis son départ de l'administration Trump, ses positions sont devenues encore plus tranchées. Cette mère de deux enfants, mariée à un officier de la Garde nationale, a ainsi fustigé l'invasion du Capitole le 6 janvier 2021. "Beaucoup des actions (de Trump), depuis l'élection de 2020, étaient mauvaises et seront jugées sévèrement par l'Histoire", estime-t-elle.

Mais dans le même temps, elle a rapidement mis de l'eau dans son vin, estimant que "la plupart des politiques de Trump étaient remarquables et ont rendu l'Amérique plus forte, plus sûre et plus prospère". "Je défendrai l'essentiel du bilan de Trump et sa détermination à secouer le statu quo et la corruption de Washington. Je ne défendrai jamais l'indéfendable", conclut-elle.