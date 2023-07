États-Unis : géant et aveuglant, nouvelle polémique autour du logo "X" de Twitter à San Francisco

Impossible de le rater. Alors que le réseau social Twitter a été rebaptisé "X" par son propriétaire, Elon Musk, un immense logo a été installé vendredi 28 juillet sur le toit du siège social de l'entreprise, à San Francisco. La lettre qui trône désormais au sommet de l'immeuble est loin de faire l'unanimité, rapporte The Guardian. Et pour cause, sa luminosité est telle qu'elle dérange les habitants du quartier, dont certains ont fait part de leur désarroi sur Twitter, vidéos à l'appui.