Moins 30 degrés en 24 heures : impressionnante chute des températures dans le Colorado

Aucun blessé n'a été à déplorer. Mais les chutes de branches ont entraîné quelques dégâts, abîmant des véhicules stationnés. Le trafic aérien a également été perturbé, avec près de 300 vols annulés à l'aéroport international de Denver entre vendredi et samedi tôt dans la matinée, rapporte le New York Times.

Contre toute attente, ces précipitations brutales de neige ont ravi certains habitants de la région de Denver et plus largement celle des montagnes de Front Range, une zone très éprouvée par la sécheresse et les incendies ces derniers mois. Dans le comté de Boulder, à une cinquantaine de kilomètres de Denver, un incendie a détruit plus d'un millier de maisons en décembre et en janvier. "L'État enregistrait vraiment un climat sec et mauvais pour le printemps", a indiqué au journal Matthew Kelsch, hydrométéorologue à Boulder. Selon lui, les chutes de neige "ont été d'une grande aide" pour cette région.