En Floride, les petites filles bientôt privées d'enseignement sur les règles ?

La plupart des jeunes filles ont leurs premières règles entre 12 et 13 ans, mais certaines peuvent les avoir plusieurs années plus tôt, selon l'association américaine des gynécologues et obstétriciens. "Imaginez une petite fille (...) allant aux toilettes et trouvant du sang dans sa culotte, et pensant qu'elle va mourir", s'est offusquée Ashley Gantt. "Et son enseignant n'a même pas la possibilité de lui dire que cela fait partie de la vie."

Les premières règles peuvent arriver "à n'importe quel moment entre 9 et 16 ans", a aussi souligné dans une déclaration Annie Filkowski, responsable en Floride pour l'organisation de planning familial Planned Parenthood. "Il est ridicule d'empêcher (les enfants) d'en discuter avec leur enseignant", a-t-elle ajouté, en qualifiant le projet de loi d'"absurde".

Stan McClain a nuancé un peu plus tard sa position, affirmant que l'esprit de ce projet de loi n'était pas de punir les jeunes filles posant des questions à leurs enseignants. Son projet de loi souhaite également permettre aux parents de protester contre les livres et programmes présentés à leurs enfants, et exiger que les enseignants apprennent aux écoliers que l'identité sexuelle d'une personne est déterminée biologiquement à la naissance, relaie le magazine américain Time. Le parlementaire s'est toutefois dit ouvert à des amendements sur son texte, selon plusieurs médias américains.