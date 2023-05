En recherchant deux ados disparues, la police découvre sept corps dans l'Oklahoma

Une découverte aussi macabre qu'inattendue. Alors qu'ils cherchaient à localiser deux adolescentes disparues, qui auraient été aperçues avec un délinquant sexuel, les policiers ont mis à jour sept corps, lundi 1er mai, dans l'Oklahoma, un État du centre-sud des États-Unis. Selon le quotidien local The Tulsa Word, les dépouilles ont été retrouvées à l'intérieur de la propriété où résidait un homme déjà condamné pour des agressions sexuelles, Jesse L. McFadden, âgé de 39 ans.

Pour l'heure, les sept victimes n'ont pas été identifiées. Mais, selon le journal, qui cite le shérif du comté d'Okmulgee, Eddy Rice, les autorités pensent que deux des sept corps découverts sont ceux des mineures disparues, âgées de 14 et 16 ans. Un avis de recherche avait été émis plus tôt dans la journée, selon lequel les deux adolescentes avaient été vues pour la dernière fois à 1h22 (8h22 en France) à Henryetta, au sud de Tulsa, et pourraient voyager à bord d'une Chevrolet Avalanche blanche.