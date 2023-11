États-Unis : l'Ohio approuve la protection du droit à l'avortement

Les pro-IVG remportent un succès de taille aux États-Unis, ce mardi 7 novembre. Selon une projection du New York Times, les électeurs de l'Ohio ont voté à 55% pour inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution de cet État républicain, qui l'avait pourtant pratiquement banni depuis l'an dernier. Dans la capitale de la région, Columbus, une explosion de joie a accueilli la nouvelle lors d'un rassemblement de la coalition pro-avortement. "Je n'ai pas les mots pour exprimer ce que je ressens", a lancé, visiblement émue, Summer McLain, 27 ans, qui a milité sans relâche dans ce but, ces derniers mois.

Depuis la décision de la Cour suprême, durant l'été 2022, de révoquer l'arrêt Roe vs. Wade et de remettre en cause le droit à l'avortement, plusieurs États républicains ont tenté de restreindre au maximum l'accès à l'IVG. Dans l'Ohio, une tentative de la droite de compliquer l'organisation de référendums, avec l'avortement en ligne de mire, avait échoué en août. Les défenseurs de ce droit ont finalement réussi à rassembler des centaines de milliers de signatures pour soumettre à la population un amendement constitutionnel consacrant le droit à l'IVG.