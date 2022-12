Face aux rats, New York cherche un employé "sanguinaire" pour "l'abattage à grande échelle"

C'est un fléau bien connu dans la ville qui ne dort jamais. Aux États-Unis, New York offre un emploi de chef "sanguinaire" d'un service de la mairie dédié à l'"abattage" de millions de rats de la mégapole, pour 120.000 à 170.000 dollars par an. Le poste de "directeur/trice du programme de réduction du nombre de rongeurs" rattaché à la municipalité de New York, peut devenir "votre job de rêve" à condition de s'y consacrer "24h/24 et 7j/7 avec ténacité et sens de la mise en scène", vante une annonce très sérieuse publiée mercredi 30 novembre par le maire Eric Adams, un ancien policier à poigne qui veut lutter contre les fléaux de sa ville.

"Il n'y a RIEN que je déteste tant que les rats", a-t-il martelé jeudi sur Twitter en promettant à ses concitoyens : "Votre job de rêve vous attend." Selon une légende urbaine tenace, il y aurait à New York autant de rats que d'habitants, soit près de neuf millions. "Le candidat idéal" à l'offre d'emploi "doit être ultra-motivé, assez sanguinaire, déterminé à examiner toutes les solutions sous divers angles, notamment pour améliorer l'efficacité opérationnelle, la collecte de données, l'innovation technologique, la gestion des déchets et l'abattage à grande échelle" de ces nuisibles qui prolifèrent dans les rues et le métro new-yorkais.