États-Unis : 18.000 vaches tuées dans l'explosion d'une ferme

L'origine de l'explosion et de l'incendie n'est pour le moment pas déterminée. Le shérif local, Sal Rivera, a déclaré à la chaîne CBS d'Amarillo qu'un système d'évacuation du fumier des étables pourrait avoir été en "surchauffe". Le méthane a pu "s'enflammer et se répandre ensuite avec l'explosion et l'incendie", a-t-il complété. Une enquête a été ouverte pour connaître les circonstances de l'accident. Jusqu'à présent, la laiterie n'avait jamais connu de départ d'incendie, selon les autorités locales.