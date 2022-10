Floride : l'auteur de la tuerie du lycée Parkland échappe à la peine de mort

Le 14 février 2018, Nikolas Cruz, alors âgé de 17 ans, avait semé l'effroi en ouvrant le feu dans le lycée Marjory Stoneman Douglas, dont il avait été exclu un an plus tôt. En moins de dix minutes, il avait abattu 14 élèves et trois adultes, et blessé 17 autres personnes. Un acte qui était prémédité par l’adolescent : ce dernier avait enregistré une vidéo avant de commettre son crime. "Que commence aujourd'hui mon massacre. Que tous les enfants effrayés courent se cacher", disait-il.

L'attaque de Parkland avait vivement choqué l'opinion publique américaine et déclenché un mouvement national de protestation contre les armes d'une ampleur historique. Le 24 mars 2018, plusieurs marches avaient été organisées aux États-Unis afin de réclamer une régulation plus dure sur les armes à feu. Sans réel succès.