États-Unis : en Floride, un alligator abattu après avoir été aperçu avec le corps d'une femme dans ses mâchoires

Une découverte qui en a probablement effrayé plus d'un. Samedi, la police de Floride, aux États-Unis, a déclaré avoir répondu la veille à un appel signalant la présence d'un corps dans une crique à Largo... emprisonné dans les mâchoires d'un alligator d'environ quatre mètres. Le corps est celui d'une femme de 41 ans. Vendredi, l'animal a été "tué sans cruauté", ont annoncé des responsables. La police a identifié le corps et déclaré que l'enquête était en cours pour déterminer "les circonstances et les causes du décès".