États-Unis : après la tuerie du Texas, des manifestations pour "arrêter le massacre" des armes à feu

Les gens "en ont marre, et il est temps de pousser le Congrès à faire quelque chose", a écrit vendredi dans une tribune pour Fox News l'une des figures de "March for Our Lives", David Hogg. De son côté, le président Joe Biden a soutenu les manifestants et a appelé les élus à "voter des lois de bon sens sur la sécurité des armes à feu". "Nous ne pouvons pas trahir à nouveau le peuple américain", a-t-il écrit sur Twitter, jusque-là impuissant pour agir contre ce fléau faute de large majorité au Congrès.