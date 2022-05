Fusillade au Texas : qu'est-ce que la NRA, considéré comme le lobby le plus puissant au monde ?

Désormais, forte de ses cinq millions de membres et d’un budget annuel de 300 millions de dollars, la NRA exerce un fort lobbyisme auprès des politiques ainsi que des médias. Elle verse notamment des fonds à de nombreux responsables politiques. Elle n’hésite pas à diffuser des publicités lors des campagnes électorales contre les candidats soupçonnés de vouloir revenir sur le second amendement de la Constitution. Par exemple, en 2016, la NRA a dépensé environ 10 millions de dollars pour soutenir la campagne Trump et quelque 20 millions pour démolir celle d'Hillary Clinton en 2016.

La NRA s’appuie également sur ses propres magazines et sa chaîne de télévision sur Internet, baptisée NRATV, estimant les médias traditionnels comme étant hostiles à leurs revendications et valeurs défendues.