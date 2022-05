Fusillade dans une école américaine : il y a dix ans, la tuerie de Sandy Hook

On n'apprendra que plus tard qu'Adam Lanza vient de tuer sa propre mère, le 14 décembre 2012, lorsqu'il prend la route de l'école de Sandy Hook. Après les premiers coups de feu, la principale et la psychologue de l'école tentent d'aller à la rencontre de Lanza, mais il les abat froidement. La tuerie n'aura duré quelques minutes, sans que jamais le jeune homme ne parle, et au bout desquelles il s'est suicidé. Les corps sans vie de vingt enfants âgés de six à sept ans, ainsi que ceux de sept adultes seront retrouvés dans tout l'établissement.