"Un instinct de survie" : le témoignage de l'homme qui a désarmé le tireur de la fusillade en Californie

Si le développeur informatique ne savait pas, à ce moment-là, que l'homme avait tué dix personnes quelques minutes plus tôt, il était persuadé qu'il n'était pas là pour voler, mais bien pour tuer. "Il me regardait et regardait autour de lui, ne cachant pas qu'il essayait de faire du mal. Ses yeux étaient menaçants" a-t-il raconté au New York Times.

Brandon Tsay a alors senti que son cœur "s'est arrêté", "je savais que j'allais mourir", a-t-il encore confié au journal. Mais son "instinct survie" a pris le dessus et il s'est jeté sur l'homme pour attraper le canon de l'arme qu'il tenait. C'est alors que le "combat de sa vie" a commencé, au cours duquel il a lutté avec le tireur pour finalement réussir à s'emparer de son arme et la retourner contre lui. "Va-t'en, fous le camp d'ici", lui a-t-il lancé, toujours selon les propos rapportés par les médias américains.