États-Unis : dix blessés dans une fusillade pendant le tournage d'un clip du rappeur French Montana

La police s'est rendue sur le lieu du drame vers 19h48, heure locale, après avoir été informée que plusieurs victimes avaient été touchées par des balles, a-t-elle indiqué vendredi dans un communiqué.

"Il y a eu au moins 13, 14, 15 coups de feu. C'était très rapide, on aurait dit un fusil d'assaut", a assuré Ced Mogul, qui assistait au tournage du clip de French Montana, à la chaîne locale WSVN. Selon ce témoin, une personne venue observer la prise de vues a été victime d'un vol qui a fini par dégénérer.

Les forces de l'ordre n'ont, elles, pas encore confirmé le nombre ou l'identité des victimes vendredi matin, et notamment si le rappeur French Montana avait été touché. Elles ont toutefois indiqué que les blessés avaient été transportés à l'hôpital.

French Montana, ou Karim Kharbouch de son vrai nom, 38 ans, est né au Maroc avant de s'installer aux États-Unis avec sa famille à l'adolescence. Il a reçu trois nominations aux Grammy Awards, prestigieuses récompenses de l'industrie musicale américaine, pour, entre autres, son titre "All The Way Up".