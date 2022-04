Fusillade à New York : suspect recherché, déroulé de l'attaque... Le point sur l'enquête

Reste que les forces de police sont en état d’alerte à New York alors que la gouverneure de l’État, Kathy Hochul, a demandé aux habitants de rester "vigilants" et a alerté sur une "situation avec un tireur actif" dans la ville, rappelle USA Today. "L’individu est toujours en fuite, cette personne est dangereuse", a-t-elle alerté. Dans une interview avec la chaîne NY1, le maire de la ville, Eric Adams, a d’ailleurs estimé que le tireur avait "préparé un plan pour terroriser notre système."

Il faut dire que le profil du seul suspect dans cette affaire inquiète. Frank James est soupçonné d’avoir loué un van lié à l’attaque et abandonné dans Brooklyn. Dans de nombreuses vidéos postées sur sa chaîne YouTube, intitulée "prophet oftruth88", il a régulièrement et violemment dénoncé la politique de la ville de New York concernant la sécurité, les sans-abris et la gestion des services de santé mentale, visant particulièrement le maire de la ville, Eric Adams. Selon le New York Times, il a également estimé qu’il était facile de mener une attaque dans le métro et qu’il pourrait s’en tirer malgré la présence d’agents de sécurité, tout en appelant à mener "plus de tueries de masse" dans le pays.

Face à ces éléments, la sécurité autour du maire a été renforcée par les autorités, détaille CNN, et les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver cet individu. Il faut dire que l’équipement retrouvé sur les lieux de la fusillade est important. Dans le métro, la police a en effet retrouvé les clés de la camionnette louée par Frank James ainsi qu’une arme de poing, trois chargeurs, des grenades fumigènes non déclenchées, une hachette, mais aussi un liquide qui semble être de l’essence. Dans l’une de ses vidéos, Frank James avait d’ailleurs abordé l’idée de s’acheter des armes pour "tirer sur des enfoirés."