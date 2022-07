Tuerie dans une école du Texas : la police a mis 74 minutes pour intervenir

La vidéo débute avec l'arrivée de ce jeune homme de 18 ans, qui écrase son véhicule près de l'école primaire Robb d'Uvalde. Deux personnes se portent à son secours et sont accueillies par des tirs. Alors qu'elles repartent en courant, on le voit progresser vers l'établissement. Pendant près d'une heure et quart, on voit des dizaines d'agents arriver, de plus en plus lourdement armés, sans qu'aucun n'entre dans la classe où le tireur s'est retranché avec ses petites victimes.