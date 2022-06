États-Unis : la Cour suprême porte un coup d'arrêt à la lutte contre le changement climatique

"Mettre une limite aux émissions de dioxyde de carbone à un niveau qui imposerait de renoncer au niveau national au charbon pour produire l'électricité pourrait être une solution pertinente à la crise d'aujourd'hui. Mais il n'est pas plausible que le Congrès ait donné à l'EPA l'autorité d'adopter une telle mesure", écrit le juge John Roberts dans cet arrêt.

Cette décision pourrait représenter un dangereux recul dans la lutte contre le changement climatique. "Aujourd'hui, la Cour a retiré à l'Agence de protection de l'environnement le pouvoir que le Congrès lui a donné de répondre au 'problème le plus pressant de notre époque'", dénonce dans un argumentaire distinct la magistrate Elena Kagan au nom des progressistes, en rappelant que les six années les plus chaudes ont été enregistrées au cours de la dernière décennie.

En 2007, la Cour suprême avait décidé, à une courte majorité, que l'EPA était compétente pour réguler les émissions de gaz à effet de serre, notamment des centrales à charbon, au même titre qu'elle est chargée, par une loi des années 1960, de limiter la pollution de l'air. Mais depuis, l'ex-président républicain Donald Trump a fait entrer trois magistrats au sein du temple du droit américain. Climato-sceptique hostile à toute mesure contraignante pour l'industrie, l'ancien chef de l'État a ainsi cimenté la majorité conservatrice de la Cour avec six juges sur neufs acquis à sa cause.