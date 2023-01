États-Unis : George Santos, le nouvel élu républicain accusé de mythomanie

Il clamait que sa famille avait fui l'Holocauste. C'est faux, il n'est même pas juif. Il affirmait que sa mère était morte dans l'une des tours du World Trade Center, le 11 septembre 2011. Encore faux ! Elle se trouvait bien sur les lieux, mais a survécu aux attentats et n'est morte que quinze ans plus tard. Il disait avoir été diplômé d'une grande université… encore faux. Il se présentait comme un trader alors qu'il était en réalité agent au service client d'un centre d'appel. Quand on l'interroge sur ses mensonges, George Santos minimise les faits. "Ce n'est pas que c'est faux, disons que c'est contestable", a-t-il répondu à une télévision locale.

D'autres exemples : il prétendait avoir fondé une association et secouru 2400 chiens maltraités… Rien de tout ça n'est vrai ! Sans compter les mensonges et inventions sur son patrimoine, sa vie conjugale, ou les pseudo-agressions et les accusations d'abus de biens sociaux.