Hécatombe aux États-Unis : des milliers de poissons morts s'échouent sur les plages du Texas à cause de la chaleur de l'eau

Les photos et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, notamment celle des équipes de la plage de Quintana, ci-dessous, montrent des tas de petits poissons recouvrant le sable des plages ou flottant sur l'eau.

Auprès de CNN, la responsable de l'équipe, Patty Brinkmeyer, a évalué qu'il y avait "probablement des centaines de milliers" de poissons entassés, sur une surface de 9,6 kilomètres. "On pouvait littéralement voir une masse horizontale de poissons flottant sur l'eau", a-t-elle témoigné, "on aurait dit une grande couverture". "C'est, de loin, le plus grand nombre de poissons échoués que j'ai jamais vu", a ajouté cette qui est présente dans la zone depuis 17 ans, soulignant toutefois avoir déjà été témoin de trois épisodes similaires.