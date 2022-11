Hawaï : le plus grand volcan actif du monde entre en éruption

"Les premières phases d'une éruption du Mauna Loa peuvent évoluer vite et l'emplacement et l'avancement des coulées de lave peuvent changer rapidement", avait prévenu l'Institut dès sa première note, dimanche. Les vents pourraient charrier du "gaz volcanique et des cheveux de Pélé", des fibres de verre volcaniques, a déclaré l'USGS. Le service météorologique américain (NWS) a averti que des cendres volcaniques pourraient s'accumuler autour du volcan.

Le Mauna Loa, qui s'élève à 4169 mètres, est situé sur l'île de Hawaï, la plus grande de cet archipel du Pacifique. Le volcan est entré en éruption 33 fois depuis 1843. Sa dernière en date remonte à 1984, et avait duré 22 jours.