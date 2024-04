Elle part faire une croisière à Porto Rico... en laissant ses enfants de 6 et 8 ans seuls à la maison

Une américaine, âgée de 29 ans, a abandonné ses enfants pendant plusieurs jours dans son logement de Houston, au Texas. Ce sont des voisins qui ont alerté les autorités. La jeune femme a été arrêtée et ses enfants pris en charge.

Des restes de nourriture, des détritus partout, une odeur d'urine insoutenable, et au milieu de cet appartement en désordre, deux jeunes enfants âgés de 6 et 8 ans, livrés à eux-mêmes. Voilà ce qu'ont découvert la semaine dernière des policiers américains en poussant la porte de ce domicile situé à Houston au Texas.

Ce sont des habitants de l'immeuble qui les avaient alertés peu avant, inquiets de ne pas voir leur mère depuis quelque temps. Celle-ci a rapidement été localisée... sur un bateau de croisière à bord duquel elle avait embarqué cinq jours plus tôt en Floride, direction Porto Rico ! "Les policiers ont essayé de contacter l’accusée pour la faire venir, mais elle n’a pas coopéré et a menti sur l’endroit où elle se trouvait", indique le rapport de police consulté par USA Today. Celle-ci a finalement été arrêtée à son retour mercredi dernier, tandis que ses enfants ont été pris en charge.

Ça n'est pas la première fois qu'elle laissait ses enfants seuls

Selon plusieurs témoignages cités par la police, la mère de famille était coutumière des faits et avait déjà laissé à plusieurs reprises ses enfants seuls pendant plusieurs jours. Interrogés par les enquêteurs sur ce dernier événement, le petit garçon âgé de 8 ans et sa sœur âgée de 6 ans ont déclaré que leur mère était partie du domicile le 4 avril avec des valises sans savoir où elle allait ni quand elle rentrerait.

"Ces enfants ont été laissés sans surveillance pendant plusieurs jours et ils ont été mis en danger. Livrés à eux-mêmes pour subvenir à leurs besoins, pour se nourrir, pour prendre soin d’eux-mêmes ! Et si quelqu’un s’était introduit par effraction au domicile ? Et s’il y avait eu un voisin mal intentionné ? Plusieurs scénarios d’horreur auraient pu se produire", a pointé Keegan Childers, procureur en chef du tribunal du 209ᵉ district de Houston une fois leur mère arrêtée.

Après un séjour en détention, la mère devrait être libérée sous caution dans la semaine. Le montant de celle-ci a été fixé à 25.000 dollars. Si elle est libérée, elle devra porter un bracelet électronique et sera soumise à un couvre-feu.