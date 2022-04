États-Unis : le Grand Lac Salé de Salt Lake City pratiquement à sec

Cette situation inquiète de plus en plus les habitants de l'Utah. Lynn De Freitas a d'ailleurs décidé d'en faire un combat. Avec son association "Friends of Great Salt Lake" et ses 800 membres, elle espère sauver ce lac. Un site qui génère 1,3 milliard de retombées touristiques, industrielles ou commerciales. Première cause : la sécheresse chronique. Cet hiver encore, les niveaux de pluie et de neige sont inférieurs à la normale. Mais il y a une autre raison, "la baisse du niveau du lac, c'est avant tout la conséquence des activités humaines et de toute l'eau qu'on pompe ici, d'une consommation irraisonnée", explique Lynn.

L'Utah est le deuxième État le plus sec du pays, mais aussi le premier en consommation d'eau. Pour irriguer l'agriculture et la ville, trop d'eau a été détournée des ruisseaux qui alimentent le lac. Car Salt Lake City est une ville dynamique, en pleine croissance. Son économie florissante, son cadre de vie au plus près de la nature et des montagnes séduisent de plus en plus d'Américains. Mais cet afflux renforce les besoins en eau et donc l'asséchement du lac.