La crise migratoire "va détruire" New York, prévient son maire face au flot de migrants

Comment expliquer un tel afflux ? Déjà, car des dizaines de milliers de demandeurs d'asile et de migrants ont débarqué dans la ville pour fuir la misère, l'instabilité politique ou les violences secouant le Venezuela et d'autres pays d'Amérique latine comme la Colombie, le Nicaragua ou le Honduras. Le continent américain n'est pas le seul concerné : plus récemment, ce sont des centaines de jeunes hommes d'Afrique de l'Ouest, notamment du Sénégal, de Mauritanie et de pays voisins, qui s'entassent, eux aussi, sur des trottoirs, dans l'espoir d’obtenir un hébergement.

C'est cette perspective qui attire de nombreux migrants : New York, de par la législation en vigueur, est en effet tenue de fournir un abri, de la nourriture et des soins à toute personne faisant une demande d'asile. Mais la ville-monde, qui a bâti sa légende sur des vagues successives d'immigrations, affirme aujourd'hui n'avoir "plus la place" d'accueillir les derniers migrants africains.