Immigration, liaisons aériennes... Les États-Unis mettent fin à des restrictions visant Cuba

Ce retour à la politique d'ouverture, menée sous la mandature de Barack Obama, suscite déjà un vif débat aux États-Unis, tant le sujet des relations avec Cuba est politiquement sensible. "L'annonce du jour risque d'envoyer le mauvais message aux mauvaises personnes au mauvais moment et pour de mauvaises raisons", a immédiatement critiqué Bob Menendez, président de la commission des Affaires étrangères du Sénat, et pourtant membre, comme Joe Biden, du parti démocrate.