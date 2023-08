États-Unis : un "mur flottant de scies circulaires" a-t-il été installé à la frontière avec le Mexique contre les migrants ?

Aux yeux du gouvernement de Joe Biden, cette frontière de bouées et de fer viole en tout cas la loi fédérale et les traités internationaux avec le Mexique. Après des avertissements répétés depuis décembre et le refus du gouverneur de retirer son installation, le ministère de la Justice a annoncé le 25 juillet qu'il lançait des poursuites à l'encontre du Texas. Une menace qui n'a aucunement fait vaciller le principal intéressé. Sur Twitter, Greg Abbott a promis : "Nous nous verrons au tribunal, Président."

